Praia Cruz procura dobrar para 13 a vantagem para a concorrência

O líder do Nacional da 1ª Divisão- serie São Tomé, Praia Cruz, com 41 pontos, 10 a mais que o Riboque, segundo classificado, pode ficar este final de semana mais perto da revalidação do título doméstico, quando receber este domingo no “Tribunal”, a Folha Fede, no duelo legítimo para a 17ª jornada.

Calendário da 17ª jornada:

Sábado:

Aliança vs Santana

UDRA vs Kê Morabeza

Riboque vs Bombom

Correia vs Monte Café

Domingo:

Praia Cruz vs Folha Fede

Trindade vs Caixão Grande.

Recorde-se que os jogos terão o seu início às 15h:00.

Gil Vaz