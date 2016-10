6ª Edição da Corrida Solidária CST/Helpo

Realizou-se no domingo pelas 6h:00, na capital do país, a 6ª edição da corrida CST/Helpo, em comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Esta corrida que foi organizada pela Helpo e a CSTe teve um percurso de 5 km, foi ganhapela Jamila Tavares, em feminino, e Romário Leitão, em masculino, que levaram para casa, telemóveis e cartões de recarga.

Recorde-se que esta iniciativa, que surgiu em 2011, tem lugar em 6 cidades pelo mundo: Cascais, Vila-Real (Portugal), Nampula, Pemba e Ilha de Moçambique (Moçambique) e Cidade de São Tomé (São Tomé e Príncipe), países onde a ONG Helpo opera, movendo milhares de pessoas. E este ano conseguiu mobilizar quase mil pessoas no arquipélago.

Gil Vaz