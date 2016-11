Operários alcança Porto Real

Vai ao rubro ao Campeonato Regional de Futebol com o Operários a regressar novamente a liderança da prova, com o triunfo perante a UDAPB (5-1), embora em igualdade pontual com o Porto Real, que perdeu este domingo, por 3-2, diante do 1º de Maio. Já na sexta-feira, o Sporting reduziu a distância para os da frente, goleando a Sundy, por 5-2.

Classificação:

1º Operários, 38 pontos;

2º Porto Real, 38 pts;

3º Sporting, 36 pts;

4º Sundy, 22 pts;

5º 1º de Maio, 15 pts;

6º UDAPB, 5 pts.

Gil Vaz