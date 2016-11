UDRA e Folha Fede nas meias da taça

Já se conhecem os dois emblemas que irão disputar as meias-finais da Taça de São Tomé e Príncipe, na ilha de São Tomé, Folha Fede e UDRA de Angolares, que neste final de semana, deixaram pelo caminho, Correia e Praia Cruz.

O primeiro a seguir em frente foi a Folha Fede, que no sábado, deixou pelo caminho, o conjunto de Correia, por 6-5, nas grandes penalidades, após o empate a duas bolas durante os 90 minutos.

No domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, a UDRA de Angolares, eliminou o detentor do trofeu, Sporting de Praia Cruz, por 2-1.

Fracturaram para a UDRA, Gery e Mariano. Já o golo de Praia Cruz foi apontado por Juju.

Na próxima fase, teremos dois grandes jogos: Operários vs Sporting (Príncipe) e UDRA de Angolares vs Folha Fede (São Tomé).

Gil Vaz