Caixão Grande adia a festa dos leões

Está adiada a festa do título interno para o Sporting de Praia Cruz, ao perder este domingo, na arena Yon Gato, diante de Caixão Grande (1-0), no jogo a contar para a 18ª jornada do Principal Escalão.

Nos outros jogos, Santana ganhou o novo fôlego ao vencer a Trindade (2-0); Folha Fede agudizou a crise de Kê Morabeza (6-1); Monte Café e Riboque repartiram pontos (2-2); Correia foi travada em casa diante da UDRA (0-2) e Bombom somou mais um pontinho na sua caminhada, ao empatar (1-1) ante a Aliança Nacional.

Classificação:

1º Praia Cruz, 18 jogos/44 pontos

2º Riboque, 18/33

3º Aliança Nacional, 18/31

4º Caixão Grande, 18/31

5º UDRA de Angolares, 18/29

6º Trindade, 18/25

7º Monte Café, 18/25

8º Bombom, 18/23

9º Folha Fede, 18/18

10º Correia, 18/13

11º Santana, 18/13

12º Kê Morabeza, 18/10.

Gil Vaz