Tudo em aberto após mais uma jornada negra para os últimos

Parece que os últimos classificados, Kê Morabeza, Santana e Correia não querem sair de onde estão, voltando a escorregar os três, este final de semana, no cumprimento da 19ª jornada.

No campo de Quartel, Kê Morabeza voltou a somar a segunda goleada consecutiva na prova, desta vez, ante o Caixão Grande (2-5).

Já o Santana e Correia que tiveram deslocações a casa dos dois primeiros colocados, Praia Cruz e Riboque, perderam por margem mínima, (3-2) e (1-0), respectivamente.

Quanto a posição no gráfico classificativo, as equipas mantiveram com os mesmos números de pontos com que entraram para esta ronda, Correia (13), Santana (13) e Kê Morabeza (11).

Resultados após a 19ª jornada:

Trindade vs Bombom (1-1);

Praia Cruz vs Santana (3-2);

Riboque vs Correia (1-0);

UDRA vs Folha Fede (3-1);

Kê Morabeza vs Caixão Grande (2-5);

Aliança Nacional vs Monte Café (2-1).

Gil Vaz