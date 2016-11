Praia Cruz voltar a duelar com o Sporting do Príncipe

O Sporting de Praia Cruz findou com todas as dúvidas quanto ao representante de São Tomé na Grande Final do Campeonato Nacional-2016, ao vencer este final de semana, o Santana por (3-2), quando ainda faltam por disputar três jornadas.

Falando no final do desafio, o técnico dos Leões-do-mar, Adriano Eusébio “Tino”, reconheceu que não foi fácil vencer esta batalha, não obstante de ter assegurado o título a três jornadas do fim.

Já perspectivando os confrontos da Grande Final que será frente ao “freguês”, Sporting do Príncipe, que não traz boas recordações do último duelo, Eusébio acredita que será muito difícil levar a melhor sobre o adversário, que na sua visão é um dos melhores clubes nacionais, mas acredita no bicampeonato.

De recordar que para os Leões do Príncipe chegar a Grande Final, teve que travar na última jornada o Porto Real (2-1).

Gil Vaz