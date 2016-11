Muitas contas por fazer na cauda da tabela

Com o campeonato entregue ao Praia Cruz, as atenções da prova centralizam-se na luta pela segunda posição entre Riboque, Aliança Nacional e Caixão Grande, e, pela fuga à despromoção, onde estão enleados três emblemas, Correia, Santana e Kê Morabeza.

Das pelejas, a que merece toda atenção, é a da disputa pela fugida, uma vez que um dos três envolventes, Kê Morabeza, poderá assinar já nesta jornada, 20ª, a sua condenação, no caso da derrota na deslocação, este sábado, ao campo de Santana.

Ainda para sábado, o afito Correia receberá Aliança Nacional; e o Riboque defrontará a UDRA de Angolares.

No domingo, serão realizados outros tantos jogos: Monte Café vs Trindade; Caixão Grande vs Folha Fede; e, Bom-Bomvs Sporting de Praia Cruz.

Jogos da 20 ª jornada

SÁBADO: 26.11.2016

SantanavsKé Morabeza;

Correia vs Aliança;

Riboque vs UDRA.

DOMINGO: 27.11.2016

Monte Café vs Trindade;

Caixão Grande vs Folha Fede;

Bom-Bomvs Praia Cruz.

Gil Vaz