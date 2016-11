Santana salta para frente do trio dos aflitos

O Santana bateu este sábado o Kê Morabeza por 2-1 e Correia perdeu pontos ante Aliança Nacional (2-2)em jogo da 20.ª jornada, na luta pela permanência no principal escalão.

Em duelo entre os dois primeiros últimos classificados à entrada para este jogo, o Santana construiu o resultado com os tentos de Dadi (14) e Klismam (48).

O melhor que Morabeza conseguiu fazer, foi reduzir o placard para 2-1, por intermédio de Manés (65).

Quem atrasou na corrida foi a Correia que repartiu pontos (2-2) na recepção ao Aliança Nacional.

Com estes resultados, a matemática da despromoção fica desta forma: Santana, 16, Correia, 14, e Kê Morabeza, 10.

Na próxima jornada as três equipas vão defrontar emblema de Mé-Zóchi: Folha Fede vs Santana, Trindade vs Correia, e, Kê Morabeza vs Bombom.

Gil Vaz