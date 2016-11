O Operáriosvenceu o Sporting do Príncipe, por 1-0, em jogo a contar para as meias-finais da Taça de São Tomé e Príncipe, disputado este sábado,no Estádio da Sundy, na ilha do Príncipe. O único golo da partida apareceu aos 69 minutos, por intermédio de Mano. Na Grande Final, Operários vaidefrontar UDRA ou Folha Fede.

Gil Vaz