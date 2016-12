Ministério da Educação lança Desporto Escolar

O Ministro da Educação Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio, que presidiu esta quarta-feira, no Centro de Formação Brasil-São Tomé e Príncipe, o lançamento do PEDE (Projecto Educativo Desporto Escolar), reconheceu a importância do mesmo para o sucesso da educação no arquipélago. Mas para o sucesso do mesmo, será preciso o envolvimento de todos, defendeu Daio, no acto de abertura.

“O sucesso do desporto escolar dependerá de nós. O que estamos a fazer hoje terá um impacto a médio e longo prazo, isto é, na preparação de futuro atletas santomenses em vários domínios e a sua participação nas competições internacionais”.

O evento que pretende combater o insucesso escolar, promover estilo de vida saudável e oferecer alternativa para melhor ocupação do tempo livre, terá o seu início no dia 10 do mês em curso, com a prova de corta-mato, na localidade de campo de Milho.

Para a materialização deste projecto, o Ministério da Educação conta com a parceria do Ministério da Juventude e Desporto e a Companhia Santomense de Telecomunicação.

Gil Vaz