Chega ao fim a prova domestica

É hoje! É hoje que cai a cortina sobre o campeonato doméstico em São Tomé, com os desafios da 22ª e última jornada.

Com o título entregue ao Sporting de Praia Cruz, que vai representar a ilha de São Tomé na Grande Final com o Sporting do Príncipe, os holofotes estarão virados esta quarta-feira, 7, para a luta pela permanência, entre Santana e Correia, e a briga pelo segundo lugar, envolvendo Caixão Grande e Aliança Nacional.

Quanto a permanência, o xadrez de Cantagalo, entrará em cena ante o Caixão Grande, 2º, consciente que dependerá apenas de si para continuar no principal escalão, bastando um empate ou mesmo uma derrota, deste que a Correia não vença.

Já o conjunto de Água-Grande que não depende apenas de si, terá que vencer o já campeão domestico, Praia Cruz, e esperar que o Caixão lhe dê uma ajudinha, travando o Santana.

Na luta de menor fulgor, a do segundo lugar, o Caixão Grande dependerá exclusivamente de si para conservar a posição, que só perderá em proveito do Aliança Nacional, caso essa vença a UDRA e o Caixão não consiga o triunfar na Arena 30 de Maio.

Para fechar a cortina em definitivo nesta história, serão realizados mais três jogos: Monte Café vsKê Morabeza; Bombom vs Folha Fede; e Riboque vs Trindade.

Classificação:

1º Praia Cruz, 21 jogos/53 pontos

2º Caixão Grande, 21/40

3º Aliança Nacional, 21/38

4º Riboque, 21/37

5º UDRA, 21/33

6º Trindade, 21/32

Gil Vaz