Nino Monteiro apela ao Fair play na ponta final da temporada

Há duas semanas do fim da temporada 2016, o presidente da Federação Santomense de Futebol, Domingos Monteiro “Nino” em entrevista à Tela non, apela ao fair play, de modo que as competições possam terminar como iniciaram, e não como desenrolaram, onde houve alguns casos de violências, envolvendo árbitros, adeptos, dirigentes e jogadores.

“ (…) tem que existir o fair play. (…) porque é verdade e é notório que na recta final do campeonato há sempre confusões e pessoas que vêm por de traz para tentar destabilizar, e eu digo que é muito mal. Eu faço um apelo a todo povo de São Tomé e Príncipe para não incentivar a violência. O fair play conta muito, quer no recinto do jogo ou fora dele”- concluiu.

Gil Vaz