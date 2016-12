Federações querem pôr fim ao poder “vitalício” de João Costa Alegre no COSTP

Pela primeira vez nos últimos 20 anos, o cargo de Presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, vai ser disputado por duas candidaturas. Antes, só se verificava a candidatura única e sempre liderada por João Costa Alegre(na foto).

Desta vez a maioria das federações desportivas de São Tomé e Príncipe, decidiu avançar com uma candidatura independente para rivalizar-se com João Costa Alegre. Guilherme Neto, Presidente da Federação São-tomense de Basquetebol é o cabeça de lista. «Fui contactado pelas federações para avançar com esta candidatura, sobretudo para democratizar o Comité Olímpico e unir a família do desporto», declarou Guilherme Neto.

Acompanhado por um grupo de dirigentes desportivos são-tomenses, Guilherme Neto, depositou a candidatura na tarde de terça – feira na sede do comité olímpico são-tomense. Uma candidatura que encontrou dificuldades no momento da sua entrega no gabinete do COSTP. « Isso só demonstra o quão absurdo é alguém vir entregar uma candidatura, e o funcionário dizer que tem ordens para não receber a candidatura. Teve que haver intervenção de alguém para ele poder receber o documento. É por isso que existe a nossa candidatura, para democratizar o Comité Olímpico», desabafou Guilherme Neto.

No dia anterior, segunda – feira, o Presidente Cessante do COSTP, João Costa Alegre, que procura prolongar o seu mandato para mais de 20 anos, disse a imprensa que já não havia hipóteses para a entrada de mais nenhuma candidatura.

Os proponentes da primeira candidatura que pode trazer democracia para o COSTP, consideram que João Costa Alegre, quer manter o poder vitalício no COSTP, e para isso joga com os Estatutos que foram concebidos para assegurar tal objectivo.«Como é que alguém pode ser candidato sem ter conhecimento? Os Estatutos dizem que 20 dias antes da Assembleia Electiva os candidatos devem se manifestar. Agora quem teve conhecimento disto? Ninguém. 8 dias antes da realização das eleições é que se faz uma convocatória a anunciar que vai haver a Assembleia Electiva. É claro que os estatutos foram feitos para que houvesse uma continuidade do actual Presidente, para que não houvesse outras candidaturas», explicou Guilherme Neto.

Uma história sigilosa de convocação da Assembleia Electiva do Comité Olímpico que se repete há 20 anos.

As Federações Desportivas insurgem-se contra outras alegadas anomalias. «Achamos que há necessidade de mudar as coisas. Por exemplo o presidente de qualquer federação se quiser fazer parte da estrutura do Comité Olímpico, não pode. Surgiram agora novas federações desportivas, que não podem ocupar o lugar da presidência do COSTP. Têm que aguardar pelo menos 4 anos para poderem candidatar à presidência do COSTP. Tudo isso é feito para manutenção do poder vitaliciamente», pontuou Guilherme Neto.

Esta sexta – feira será realizada a Assembleia Geral do Comité Olímpico são-tomense, pela primeira vez nos últimos 20 anos, com duas candidaturas concorrentes ao cargo de Presidente da Organização olímpica são-tomense.

No acto eleitoral, só os responsáveis das federações desportivas podem exercer direito de voto. O Téla Nón apurou que se a candidatura de Guilherme Neto prevalecer, terá o voto da maioria das federações desportivas do país, e desta forma o dia 16 de Dezembro poderá sentenciar o fim da omnipresença de João Costa Alegre no COSTP.

Abel Veiga