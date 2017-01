Monteiro satisfeito com a equipa mas não descarta a remodelação

Pronunciando à Tela non o presidente da Federação Santomense de Futebol, Domingos Monteiro, afirmou que está satisfeito com a sua cúpula directiva, mas nada que o estorve de fazer uma remodelação no comité neste estreante 2017,acentuando que não está amarrado a ninguém.

“Para lhe dizer a verdade tenho dito a equipa que trabalha comigo que não estou amarrado a ninguém, mas estou amarrado aos clubes que me elegeram para osrepresentar. A eles sim, estou amarrado. Mas, se tiver alguém na equipa que os clubes acharem que não esteja a prestar um bom serviço,terei que fazer a remodelação. Isso se faz em qualquer parte do mundo. Mas essa questão vai ser analisada na próxima assembleia”.

Domingos Monteiroacrescentou que nem ele está isentode uma possível substituição, caso não esteja a prestar um bom serviço.

“Meu caro, eu tenho dito que se não estiver a prestar um bom serviço a federação é óbvio que os associados vão dizer: “o senhor presidente deve sair”; e eu terei que sair. A remodelação e a mudança são normais, e são coisas que se façam para o bem de todos nós”.

“Por isso, estou tranquilo e estou de cabeça fria, não sou precipitadoe se até lá achar que se deve ser feita a remodelação no comité, apresentarei uma proposta aos clubes e se decidirem faremos a remodelação”,findou Monteiro.

Gil Vaz