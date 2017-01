Cacau estará de regresso em 2107- Tiziano Pisoni

O presidente da Federação de Ciclismo, Tiziano Pisoni, falando ao jornal Tela non reconheceu que o 2016 não correu como delineado, face a restrição financeira, que inviabilizou a realização da VII edição da Volta do Cacau e algumas provas que constituem o calendário do campeonato nacional.

Tiziano acredita que o novo ano será muito melhor que anterior, onde irão empregar os esforços para trazem as estradas nacionais a adrenalina da VII edição da Volta do Cacau.

“Estamos a fazer todo o possível para a Volta do Cacau retornar em 2017, com mais equipas participantes nacionais e internacionais. A mesma poderá acontecer entre Julho e Agosto”, findou Pisoni.

Gil Vaz