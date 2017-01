STP defronta Madagáscar no play-off para CAN 2019

A Confederação Africana de Futebol, CAF,que esteve reunida esta quinta-feira, em Libreville, realizou o sorteio dos jogos da fase preliminar e dos grupos de qualificação para o CAN 2019, que será realizada nos Camarões.

Participarão da fase preliminar, as seis piores selecções da última classificação para o CAN de Gabão, com destaque para São Tomé e Príncipe, que vai defrontar oMadagáscar nos dias 20 e 28 de Março, 1ª e 2ª mão, respectivamente.

O vencedor vai integrar no grupoA, onde já estão Senegal, Sudão e Guiné Equatorial.

Nos outros duelos vamos ter:Comores vsMauritius e Djibouti vsSouthSudan.

Gil Vaz