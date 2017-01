Decorre a bom ritmo os jogos moche escolas

Está a rubro a temporada 2016/17dos Jogos Moche Escolas, com a realização de provas de cinco modalidades (futsal, basquetebol, andebol, voleibol e atletismo), envolvendo escolas de todo o país.

Depois da pausa para as férias denatal, as emoções da competição voltaram no último final de semana, com o acerto do calendárionas modalidades de futsal, andebol, voleibol e basquetebol, onde algumas favoritas ficaram pelo caminho.

Confira os resultados completos:

FUTSAL

2.1 Feminino

Equipa A Resultado Equipa B Ribeira Afonso 2 0 Angolares Chacrá 1 2 Liceu Nacional Porto Alegre 0 3 Santana Madre Canossiana 0 4 Escola Portuguesa Colonia Açoriana 4 2 Bobo – Forro Patrice Lumumba 4 2 Agua Izé Algés 10 1 Almas Santa Catarina 3 2 Trindade Maria Manuela Margarido 1 5 Guadalupe Neves 7 0 San Fenícia Madalena 3 0 Bombom

2.2 Masculino

Equipa A Resultado Equipa B Ribeira Afonso 1 2 Angolares Chacrá 1 4 Liceu Nacional Porto Alegre 7 4 Santana Madre Canossiana 0 6 Escola Portuguesa Colonia Açoriana 6 0 Bobo – Forro Patrice Lumumba 4 6 Agua Izé Algés 8 2 Almas Santa Catarina 2 8 Trindade Maria Manuela Margarido 2 11 Guadalupe Neves 7 0 San Fenícia Desejada 8 0 Conde Madalena 0 6 Bombom

ANDEBOL

3.1 Feminino

Equipa A Resultado Equipa B Algés Não realizou Agua – Izé Escola Portuguesa 9 0 Desejada Patrice Lumumba 2 5 Liceu Nacional Santana 18 8 Bom – Bom

Nota: O jogo entre Algés e Agua – Izé não realizou por falta de comparência da equipa de Algés, classificando-se assim para fase seguinte a equipa de Agua – Izé.

3.2 Masculino

Equipa A Resultado Equipa B Algés 12 6 Agua – Izé Escola Portuguesa 17 5 Desejada Patrice Lumumba 11 19 Liceu Nacional Maria Manuela Margarido 7 6 Guadalupe Santana 15 16 Bom – Bom

VOLEIBOL

4.1 Feminino

Equipa A Resultado Equipa B Liceu Nacional Não realizou Algés Bobo – Foro 0 2 Bom – Bom Sam Fenícia 0 2 Escola Portuguesa Desejada 2 1 Agua Izé

Nota: O jogo entre Algés e Liceu Nacional não realizou por falta de comparência das duas equipas, desta forma as duas equipas estão eliminadas.

4.2 Masculino

Equipa A Resultado Equipa B Liceu Nacional 2 0 Algés Bobo – Foro 2 1 Bom – Bom Maria Manuela Margarido 2 1 Escola Portuguesa Desejada 2 0 Agua Izé

BASQUETEBOL

5.1 Feminino

Equipa A Resultado Equipa B Desejada 0 2 Patrice Lumumba Sam Fenícia 0 20 Liceu Nacional Escola Portuguesa Não realizou Guadalupe

Nota: O jogo entre Escola Portuguesa e Guadalupe não realizou por falta de comparência da equipa de Guadalupe, classificando-se assim para fase seguinte a equipa da Escola Portuguesa.

5.2 Masculino

Equipa A Resultado Equipa B Santana 9 31 Bom – Bom Desejada 4 11 Patrice Lumumba Sam Fenícia 9 33 Maria Manuela Margarido Escola Portuguesa 11 31 Guadalupe

