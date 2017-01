Apresentado o projecto da realização dos XI jogos da CPLP

O projecto da Realização dos XI Jogos Desportivos da CPLP-2018 foi apresentado esta quarta-feira aos líderes federativos, na Direcção Geral dos Desportos.

Na apresentação, foi esclarecido pelo Director Geral dos Desportos, Angélico Santos, as razões que levaram o país a responsabilizar-se pela organização do evento, as perspectivas com a realização dos jogos, o legado que os mesmos poderão deixar ao país e meta a atingir em termo desportivo.

Após a elucidação, passou-se a secção de perguntas e respostas, com os dirigentes convidados aquestionaremsobre alguns temas, com destaque para o orçamento da prova que não foi abordado neste encontro, a data para o início da preparação das diferentes selecções e de certas irregularidadesem alguns palcos do evento.

Sem mais nada a acrescentar, Santos deu por concluído o encontro, que também serviu para recolher os subsídios que ajudarão na finalização do projecto.

Os jogos terão lugar em Julho de 2018, na capital santomense.

Gil Vaz