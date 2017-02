Projecto dos jogos da CPLP exposto ao Ministro do Desporto

Está comprida a segunda fase de apresentação do projecto dos XI Jogos da CPLP, que terá lugar pela primeira vez no arquipélago, com a exposição ao Ministro do Desperto, Marcelino Sanches.

O acto aconteceu na Direcção Geral dos Desportos na presença de alguns representantes federativos.

Os jogos terão lugar em meados de Julho, nas cidades de São Tomé e Trindade, na ilha de São Tomé.

Gil Vaz