Mais uma jornada dos jogos Moche Escolas

É já neste sábado, 11, a realização do 4º capítulo dos Jogos Moche Escolas 2016/17, com o cumprimento da terceira jornada (futsal) e fase do pódio nas outras três modalidades (basquetebol, andebol e voleibol).

A vontade de vencer é grande, mas expectativa de competir é ainda maior, sublinhou o professor de San Fenícia, Ceita, que está fascinado com o desenrolar da competição, não obstante da eliminação precoce da sua escola nas mais diversas modalidades.

Também mostra-se deslumbrado com o andamento do torneio, o professor de escola de Desejada, Wanderley Esteves, que não obstante do poderio das escolas restantes (futsal), acredita na revalidação do título conquistado em 2014. Fora das quatro linhas, os jogos têm merecido alguns comentários, com destaque a “fado persistente” da escola de Desejada, nos diversos sorteios, situação defendida em tom de brincadeira pelo professor da escola.

“Essa é a vantagem que temos, pelo facto vivemos no local com enorme área florestal. Conhecemos muitas folhas de terra e que tomamos banho com elas, e quem sabe pode ser através das folhas que vem a nossa sorte. [Riso] é só uma brincadeira. Acreditamos que é mesmo sorte. Espero que a mesma esteja do nosso lado até o final da competição, porque o campeão é feito também de sorte”, concluiu o professor. Regressando a quadra, este sábado os miúdos das escolas sobreviventes terão mais uma jornada para provarem o seu potencial e que merecem erguer o troféu.

Calendário:

FUTSAL

Hora Equipas Nº Jogo Campo 08:30 – 09:05 Colónia AçorianavsPatrice Lumumba (F) 1 Patrice Lumumba 09:15 – 09:40 Água – Izé vs Desejada (M) 2 09:50 – 10:25 Colónia Açoriana/Patrice Lumumbavs Desejada (F) 3 08:30 – 09:05 Liceu Nacional vs Porto Alegre (M) 1 Liceu Nacional 09:15 – 09:40 NevesvsAlgés (F) 2 09:50 – 10:25 Nevesvs Trindade (M) 3 10:35 – 11:10 Liceu Nacional vs Santana (F) 4 ANDEBOL Hora Equipas NºJogo Campo 08:30 – 09:05 Escola Portuguesa vs Liceu Nacional (F) 1 Parque Popular 09:15 – 09:40 Escola Portuguesa vs Liceu Nacional (M) 2 VOLEIBOL Hora Equipas Nº Jogo Campo 08:30 – 09:05 Bombom vs. Desejada (F) 1 Liceu Nacional 09:15 – 09:40 Bobo Foro vs Desejada (M) 2 BASQUETEBOL Hora Equipas Nº Jogo Campo 08:30 – 09:05 Liceu Nacional vs Maria Manuela Margarido (M) 1 Parque Ex. Snécia 09:15 – 09:40 *Santana vs Escola Portuguesa (F) 2 09:50 – 10:25 **Patrice Lumumba vs Liceu Nacional (F) 3

Legenda: * Disputa da medalha de bronze (3ºlugar)

** Disputa da medalha de ouro (1ºlugar)

Observações:

Este calendário poderá sofrer alterações; A concentração de todos os alunos será feita no Liceu Nacional. Os alunos que competirão na Escola Patrice Lumumba ao chegarem no Liceu, deverão entrar no autocarro que os levarão para o campo mencionado. Os outros deverão ir para o seu campo (Liceu Nacional, Parque Popular e Ex. Snécia) por seus próprios meios.

Gil Vaz