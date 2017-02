Delegação da FADU promove desporto universitário em STP

Uma delegação da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) esteve em São Tomé e Príncipe entre os dias 2 e 5 de fevereiro, para assinar um protocolo com a Federação do Desporto Universitário de São Tomé (FDU – STP) e participar num vasto conjunto de iniciativas.

Daniel Monteiro, presidente da FADU, e Paulo Santos, administrador, estiveram reunidos com elementos da FDU – STP e com membros das associações académicas de São Tomé, assim que deram início à visita. Nesse encontro inicial estiveram presentes as Associações Académicas da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, do Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática, do Instituto Superior da Educação e Comunicação e da Faculdade de Saúde.

Nesta atividade, a delegação da FADU explicou o modelo organizativo do associativismo estudantil português e o importante papel desempenhado no desenvolvimento do país, nos vários setores da sociedade, “não só na educação, mas também na cultura, na juventude e claro, no desporto”.

O presidente da FADU explicou ainda o “contributo que as associações académicas e de estudantes têm dado para o crescimento do desporto universitário português”, fazendo o paralelismo com a realidade São Tomense, “onde as associações estudantis se apresentam como eixos estratégicos para a definição de uma nova política desportiva e universitária do país”.

Após o encontro com os estudantes, Daniel Monteiro e Paulo Santos estiveram reunidos com o Pró-reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe, com o presidente da Faculdade de Saúde, e ainda com os reitores do Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informático, da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, bem como com o diretor do Ensino Superior de São Tomé.

Outro dos pontos altos desta visita foi a tertúlia sobre o “desporto universitário na promoção das relações entre os países da CPLP”, onde a FADU relevou a importância deste tipo de cooperações como “forma de promoção da língua portuguesa e das culturas de cada país” e “um espaço privilegiado de atuação nas áreas do desporto, educação e juventude”, que contou com a presença de vários jovens estudantes universitários, assim como representantes de várias federações desportivas nacionais, do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe e o Diretor dos Desportos.

Mais tarde, a delegação da FADU marcou encontro com o Ministro da Juventude e Desporto, Dr. Marcelino Sanches, e com o Diretor do Desporto, Dr. Angélico Santos, encontro esse que teve como principal destaque a entrega de material desportivo à Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe.

A visita da FADU a São Tomé e Príncipe promoveu a assinatura de um protocolo de desenvolvimento do desporto universitário em São Tomé, onde a Federação portuguesa dará apoio institucional à recém-criada Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe, bem como formação aos seus dirigentes, apoio técnico e material e ainda a dinamização de intercâmbios entre os dois países.

A FADU não deixou ainda de tomar contato com alguns dos protagonistas do desporto de São Tomé, tendo tido a oportunidade de assistir a um treino das equipas nacionais de taekwondo.

Fadu- foto Inter Mamata