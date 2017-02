COSTP : João Alegre para Sempre?

Expirou na quarta-feira o ultimato do Comité Olímpico Internacional, COI, a João Costa Alegre(na foto), para resolver a crise instalada no Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, a quando da realização da última Assembleia, que culminou com o seu abandono da sala, alegando irregularidade no pleito.

Nos últimos dias João Costa Alegre, Presidente cessante do COSTP, terá feito saber a alguns círculos do Comité Olímpico Nacional, que “só a morte o separará da presidência do COSTP”.

20 anos a frente do COSTP, João Costa Alegre, teve pela primeira vez uma candidatura adversária nas eleições para liderança do Comité Olímpico Nacional. Facto inédito nos últimos 20 anos. Eleições que não aconteceram porque contra a vontade da Assembleia electiva, o Presidente Cessante, suspendeu sessão.

Posik Espírito Santo, porta-voz da candidatura de Guilherme Neto, que se reuniu para analisar a situação, considera que «a medida que Costa Alegre vai perdendo tempo com as suas jogadas, que em nada beneficia o nosso desporto, e não vê que o único caminho para a resolução da crise são as eleições, a nossa candidatura vai conquistando mais apoio das diferentes federações desportivas, nacionais e internacionais», afirmou o porta-voz.

Nesta altura, a candidatura adversária de João Costa Alegre, conta com a sensibilidade de 14 federações desportivas num total de 15 federações existentes no país. Facto que leva a candidatura de Guilherme Neto, a considerar que «João Alegre, deveria render-se e aceitar o desafio democrático»..

Da análise da situação, todos chegaram a conclusão que «João Alegre quer perpetuar-se no poder».

As 14 federações desportivas que já não querem mais ter João Alegre na Presidência do COSTP, assinaram um memorando, em que decidiram emitir uma carta às instituições olímpicas internacionais, de modo a encontrarem uma solução para a crise no COSTP.

« Esperamos em conjunto com as 14 federações, ver a possibilidade de elaborar uma carta, informando ao Comité Olímpico Internacional, COI, e Associação dos Comités Olímpicos Nacionais Africanos, ACNOA, sobre o clima actual, para que possamos juntos, arranjar uma solução para esta situação, que é uma crise que somente uma pessoa provocou e quer que a mesma permaneça, que é o Senhor João, a fim desatisfazer o seu interesse pessoal», concluiu o Posik Espírito Santo.

Pelo cenário actual, João Alegre, lidera o COSTP em representação de si próprio. Porque a maioria das federações desportivas são-tomenses que são sustentáculo da instituição, não se revêem no líder que evita a todo o custo a ida as urnas, para ser legitimado em eleições livres, justas e transparentes.

Gil Vaz/Abel Veiga

Foto de Edmar Miguel