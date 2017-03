Taça de STP: Bombom sai do caminho da UDRA

O detentor do troféu, UDRA de Angolares, não teve grande sorte no sorteio da Taça de STP realizado na passada segunda-feira, no Centro de Estagio da Federação Santomense de Futebol.O Inter de Bombomé a equipa adversária para esta primeira eliminatória da competição, protagonizando uma das grandes atracções da eliminatória.

Outras atracções são: 6 de Setembro vs Praia Cruz, Neves vs Caixão Grande e Monte Café vs Trindade.

Sorte grande teve a formação do extremo sul, Ribeira Peixe, ao ficar de fora desta eliminatória.

Participaram neste sorteio, 31 emblemas, divididos por três escalões, 12 da primeira divisão, 10 do escalão secundário e 9 da divisão de honra.

Jogos completos da 1ª eliminatória:

Equipas e divisões Conde (3ª) vs Diogo Vaz (3ª) UDRA (1ª) vs Bombom (1ª) Monte Café (1ª) vs Trindade (1ª) Ôque-del-rei (2ª) vs Boavista (3ª) Santana (2ª) vs Ribeira Afonso (3ª) Amadora (2ª) vs Aliança (1ª) Micolo (3ª) vs Palmar (2ª) Riboque (1ª) vs Sporting de ST (2ª) UDESCAI (1ª) vs Correia (1ª) Ototo (3ª) vs Andorinha (3ª) 6 de Setembro (2ª) vs Praia Cruz (1ª) Kê Morabeza (2ª) vs UDASM (3ª) Guadalupe (2ª) vs Folha Fede (1ª) Neves (1ª) vs Caixão Grande (1ª) Porto Alegre (3ª) vs Cruz Vermelha (3ª)

Gil Vaz