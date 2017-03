Academia de Futebol da Boa Morte vence II edição do Torneio Juvenil de Futebol de 7 da Boa Morte

A efeméride do “12 de março desportivo” foi o mote para que o Grupo Comunitário da Boa Morte realizasse a segunda edição do torneio juvenil de futebol de 7 da Boa Morte.

Esta segunda edição, iniciativa do referido Grupo Comunitário efruto da parceria entre a AMBM, a EBBM, a Associação de Pais da EBBM, a ARCAR, a Academia de Futebol da BM, o grupo JAC – Jovens Amantes da Cultura, a União Desportiva da Correia, os ‘Amigos do Cascado Lopes’ e a ONGD Leigos para o Desenvolvimento,realizou-se a 11 de março de 2017 no campo Cascado Lopes na Boa Morte. Relativamente à edição anterior foi alargada contando com a presença de 8 equipas sub-15, num total de cerca de 90 jovens.

Em disputa pela vitória estavam as equipas da Academia de Futebol da Boa Morte ‘A’ e ‘B’, a Escola Básica da Boa Morte, a ARCAR, a equipa de Uba Caju, o Inter do Mulundo, a União Desportiva de Correia e a equipa ‘PS3 Jr.’ formada por jovens do centro Boa Morte.

O torneio, iniciativa apoiada pela Federação Santomense de Futebol, decorreu num clima amigável, de fair play e de salutar convívio entre os jovens participantes, bem como dos variados espectadores que acorreram ao local.

Após a disputa dos quartos-de-final e das meias-finais, a equipa B da Academia de Futebol da Boa Morte acabou por levar de vencida a ARCAR num jogo tático, muito disputado a meio-campo, que acabou por se resolver através dos pontapés da marca grande penalidade. Na lotaria dos penaltiesa vitória sorriu à Academia de Futebol, vencendo por 1-3.

Individualmente, a organização atribui o prémio de melhor jogador a Jorge Luís (ARCAR) e melhor guarda-redes a Jakiel Amaro (AFBM ‘B’), sendo que Armandinho (PS3 Jr.) levou para casa o prémio de melhor marcador do torneio.

Para a realização do evento a organização contou com o apoio de várias instituições como a Diocese de São Tomé, as padarias ALMAR e Central, os supermercados Intermar, Pingo Doxi, Casa Santomense e Grande Mundo e papelaria Papélia, que contribuíram para o lanche fornecido a todos os participantes, bem como para a entrega de prémios aos vencedores e aos demais participantes, sobretudo material escolar e didático.

O torneio teve ainda a cobertura dos meios de comunicação, na circunstância a Rádio Nacional e o jornal onlineTélaNón.

Resultados Finais:

1.º Lugar – Academia de Futebol da Boa Morte ‘B’

2.º Lugar – ARCAR

3.º Lugar – Academia de Futebol da Boa Morte ‘A’

4.º Lugar – União Desportiva da Correia

Restantes participantes: Uba Caju, ‘PS3 Jr.’, Inter do Mulundo, Escola Básica da Boa Morte

Prémios individuais:

Melhor Jogador: Jorge Luis (ARCAR)

Melhor Guarda-Redes: Jakiel Amaro (AFBM ‘B’)

Melhor Marcador: Armandinho (PS3 Jr.)

Fonte : Leigos para o Desenvolvimento