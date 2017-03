“O sonho da massificação está por realizar” – Marcelino Sanches

40 anos de história do desporto nacional foi comemorado no pretérito domingo, no Nacional 12 de Julho, numa cerimónia presidida pelo Ministro da Juventude e Desporto, Marcelino Sanches, que no uso da palavra frisou que devido às dificuldades de várias ordens, o sonho da massificação do desporto nacional, está ainda por realizar.

Cerca de cinco centenas de atletas das diversas modalidades práticas no país reuniram-se no último domingo, no Estádio de Nacional 12 de Julho para celebrar o 12 de Março Desportivo, data da institucionalização da Direcção dos Desportos, simbolizando assim o nascimento do Desporto Nacional.

O evento que foi presidido pelo titular da pasta da Juventude e Desporto, Marcelino Sanches, contou também com a presença de outros membros do Governo.

Antes do momento solene, foi entoado o hino e rendido um minuto de silêncio em memória dos desportistas já falecidos.

Após o momento, passou-se a solenidade do evento, onde o Director dos Desportos, Angélico Santos, tecendo algumas considerações sobre o dia, traçou o percurso histórico e relembrou o objectivo que norteou a criação da Direcção, em 12 de Março de 1977.

O período de ouro do desporto nacional, também foi recordado por Angélico Santos, que felicitou as 17 federações inscritas no sistema desportivo, pelo serviço prestado à nação, ajudando no renascimento do desporto na década de 90.

Já o responsável máximo do desporto no arquipélago, Marcelino Sanches, decidiu pontuar a importância do desportonas demais esferas:educação, saúde, cultura competitiva justa, nobre e leal entre os povos, assumindo também o papel vital na consolidação da construção da identidade e da autoestima das nações.

“Nos últimos anos temos realizadoem conjunto com o sistema desportivo o significativo esforço,tendo em vista o desenvolvimento do mesmo no país. Conseguimos revitalizar o desporto escolar em parceria com o Ministério da Educação, Cultura Ciência e Comunicação, construção e reabilitação das infra-estruturas desportivas por todo o país e o apoio ao movimento desportivo federado”- listou Marcelino.

Sanches termina dizendo que o sonho que norteou o surgimento do desporto nacional, ainda está por realizar.

“O sonho da massificação do desporto no nosso país, decorridos 40 anos, está por realizar, por razões de várias ordens”.

Em seguida tivemos momentos vibrantes e emocionantes, com exibição de diversas modalidades que apresentaram as suas coreografias, com destaque para o ciclismo que deixou sem respiração o bom público presente no Nacional 12 de Julho.

As celebrações do Dia do Desporto Nacional terminaram com a visita do Marcelino Sanches às diversas modalidades, deixando palavras de incentivo e agradecimento pelo excelente trabalhado que vêm realizando no país, ao longo destes 40 anos da institucionalização da Direcção dos Desportos.

Gil Vaz