Já está em marcha o campeonato universitário

A Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe, FDUSTP, pôs em marcha no pretérito final de semana o campeonato universitário de futsal (masculino), com o cumprimento da 1ª jornada. Quanto a ronda inaugural, Dênde disse que correspondeu às expectativas, parabenizando as escolas pela forma como se expuseram em campo, respeitando o adversário, fazendo enaltecer o espírito de fair play e o grande sentido de camaradagem.

Na primeira jornada, os destaques foram para ISP e ULSTP que venceram por números expressivos, IUCAI, 8-0, e EPAG, 7-0, respectivamente.

No plano classificativo, ISP e a ULSTP partilham a liderança da prova, com três pontos. O campeonato continua neste final de semana, com os seguintes duelos: STP Sercon vs ISP; Sá Machado vs ULSTP; ISEC vs IUCAI; C. Politécnico vs EPAG. De reforçar que os encontros têm lugar nas tardes de sábado e domingo, no recinto de jogos do Liceu Nacional.

Gil Vaz