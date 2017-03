“Falcões e Papagaios” perdem (0-1) com os “Zebus”

A selecção nacional de futebol entrou a perder esta quarta-feira, no Nacional 12 de Julho, diante do Madagáscar (0-1), no play-off de apuramento para fase de grupos de qualificação para o CAN dos Camerões-2019.

O golo da vitória dos Zebus surgiu ao minuto 68, num autogolo do central santomense, Jordão Diogo, que na tentativa de afastar a bola da sua área, introduziu-a com estilo na baliza do Jenimy Sousa, que não tinha nada a fazer.

O resultado persistiu até o apito final do juiz da partida, para frustração do público presente no Estádio.

Para o seleccionador nacional, a eliminatória ainda continua 50/50, não obstante deste resultado, acrescentado que tudo será resolvido em Antananarivo, palco do embate da segunda mão, no próximo domingo, 26.

De sublinhar a presença de apenas dois jogadores das provas domesticas no 11 inicial, Joci e Zé.

Gil Vaz