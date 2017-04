Selecção nacional regressa para casa

Uma fonte próxima da Federação Santomense de Futebol, FSF, informou nesta quinta-feira que o avião que transportará a Selecção Nacional desde Lisboa, tem aterragem prevista no Aeródromo Internacional, na capital santomense, no final da tarde desta quinta-feira, 30 de Março.

O conjunto nacional regressa após eliminação no play-off de apuramento para a fase de grupos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN, 2019, nos Camarões, com duplas derrotas diante da congénere malgaxes, 0-1 e 3-2.

A caravana nacional regressa a casa com apenas um terço dos jogadores, uma vez que o grosso dos jogadores ficou nos respectivos países de origem.

Gil Vaz