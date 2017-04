12 de Julho acolhe prova de pista em ciclismo

A pista do Estádio Nacional 12 de Julho, na capital santomense, acolheu na manhã do pretérito domingo, a primeira edição da prova de pista em ciclismo, realizada no país, promovida pela Federação Santomense de Ciclismo, FSC.

A primeira edição da prova que contou com a participação de duas centenas de corredores, entre os quais, duas raparigas, que participaram nas diversas categorias.

Já era sabido do favoritismo do Edney Nascimento e do Mauro Alfredo. Neste sentido todas as atenções recaiam em torno das presenças femininas, Argentina e Dulciney, que superaram todos os estigmas e marcaram presença na prova.

O pontapé de saída foi dado com a prova de perseguição individual, e advinha quem foi o protagonista?

Foi o inevitável Edney, relegando Valemiro e Mauro, para os últimos lugares do pódio (2º e 3º), respectivamente.

Edney estava cheiode “gana” de fazer história na edição pilota e partiu como super favorito para a prova de velocidade, onde não teve dificuldades para chegar a Grande Final, onde superou o Mauro, que não teve pernas para seguir as pedaladas do “Rei” da prova, somando desta forma o segundo título do dia.

O terceiro e o quarto feito da manhã estavam para vir, nas corridas por pontos (30 voltas) e por eliminação.

Mas por meio tivemos provas demostrativas (quilómetro masculino, perseguição mista e flying lap).

Também entraram em cena nesta altura, cumprindo os 500 metros,Dulciney e Argentina, prendendo toda atenção dos presentes no Estádio.

Postos estes momentos, que acabou por ser de recuperação para os corredores de elite, a competição retomou, com os corredores a cumprirem as últimas duas provas competitivas, acima sublinhadas.

Aí o Edney voltou a ligar o ‘turbo’ e superar a concorrência, na penúltima e ultima largada da competição.

De realce na última prova (corridas por pontos) a queda do Mauro Alfredono decorrer na 10ª volta (nada de grave), situação que o afastou da luta pela primeira posição.

No final era alegria por todos os cantos e o convívio entre os atletas, que para além de competir, vêem as provas da modalidade como o momento de manterem unida a família do ciclismo nacional.

Para o presidente da federação, TizianoPisoni, evento piloto correspondeu a expectativa do organismo que preside, servindo para divulgar as actividades da modalidade no arquipélago.

“Tivemos algumas dificuldades na organização porque como é uma experiência nova, muitos são os que não perceberam bem, como funcionava a prova. Mas acho que se continuamos a realizar com frequência prova do género, eles vão entrar na dinâmica da competição”- sublinhou Pisoni.

Também a presença feminina na competição, motivou os elogios do líder federativo, enaltecendo a coragem das mesmas, na esperança que as respectivas participações possam servir de estímulo e motivação para outras raparigas.

Edney brilha assim na primeira edição da corrida de pista em STP.

Gil Vaz