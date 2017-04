FSF reúne-se em Assembleia

Federação Santomense de Futebol, FSF, reúne-se nesta sexta-feira, 7, no Hotel Pestana, na capital santomense, em II Assembleia Ordinária.

Entre outros assuntos, proceder-se-á ao balanço das actividades realizadas na época finda e a leitura e aprovação de relatório e contas de 2016.

Neste encontro, que antecede a Super Taça, Armandinho prova que dá abertura oficial à época competitiva em STP, será apresentado, discutido à lupa e aprovado pacote orçamental para temporada 2017, bem como apresentado o plano de acção do organismo para o corrente ano desportivo, numa altura em que os líderes federativos pensam em incorrer na aventura de participar no CHAN, depois do falhado assalto à fase de grupos de qualificação para o CAN-2019.

Foram convidados para este encontro todos os associados: clubes e associações.

Gil Vaz