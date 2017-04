Guilherme sorri com notificação do COI

Depois de um silêncio, eis que finalmente veio o ultimato do Comité Olímpico Internacional, COI, notificando as partes envolvidas na “brincadeira” que tem estado a atrasar o bom funcionamento do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, através de uma carta enviada a actual direcção ou direcção cessante, liderada por João Costa Alegre.

A nota foi recebida com muita satisfação, por parte da lista encabeçada por actual presidente da federação do basquetebol, Guilherme Neto, que era um dos vice-presidentes, na direcção de Alegre.

“Para nós é de salutar em saber que esta decisão foi tomada por Comité Olimpico Internacional, que vai fazer com que a nossa organização tenha um novo estatuto, permitindo a participação de mais pessoas que queiram concorrer, e acima de tudo democratizar o comité, o nosso grande propósito. Eu penso que com essa decisão acertada do COI, ira fazer com que no futuro próximo, o comité seja mais promissor”.

Guilherme Neto espera que esta atitude do COI possa chamar Costa Alegre a responsabilidade, de modo a cumprir o que veio redigido na carta, damaneira que venham a colocar um ponto final nesta crise, que arrasta desde o final de 2016.

Já de outro lado, não podemos pronunciar, porque não conseguimos ainda obter a respectiva perspectiva sobre o documento, que para além de exigir a marcação da Assembleia Electiva, alerta também para a necessidade da realização de uma Assembleia Extraordinária paraalteração do estatuto, mais tardar até meados de Maio próximo.

Gil Vaz