Federação santomense recebe material da FRMF

A Federação Santomense de Futebol, FSF, recebeu da congénere marroquina, FRMF, um lote de material desportivo composto por equipamentos para clubes, treinadores, árbitros e equipa técnica da selecção nacional, no âmbito do protocolo de cooperação assinado no Março último.

O acto que teve lugar esta segunda-feira no Centro de Estagio foi conduzido por demais vice-presidentes da federação santomense e do embaixador do Marrocos, com residência no Gabão.

De acordo com o vice-presidente do organismo, Adalberto Catambi, o material já se encontra no país e será entregue aos clubes ainda no decorrer desta semana.

Adalberto Catambi aproveitou o momento para agradecer o parceiro, na esperança que este não venha ser o último, mas sim, o primeiro de muito bónusno quadro da relação São Tomé e Príncipe e Marrocos.

“Neste acto cabe-nos fraternamente de um jeito gentil, tipicamente dos santomenses agradecer a federação marroquina, concretamente neste caso na pessoa do senhor embaixador e consequentemente esperemos que as outras acções se materializam, como o intercâmbio dos nossos técnicos e também o Kit da relva sintética para permitir a prática de futebol com melhores qualidade”.

Quantos aos destinatários dos referidos materiais ficou o recado do Catambi.

“Aos beneficiários exortamos desde já que tenham o devidocuidado e façam uso com melhor raciocínio possível para que osmateriais possam perdurar e manter assim efectivamente os nossos desejos”.

Já do lado marroquino ficou o compromisso de tudo fazer para ajudar a federação santomense a chegar a primeira linha do futebol no continente africano, com outras acções, realçando a componente formação.

Os materiais serão encaminhados ainda esta semana aos destinatários, clubes, treinadores, árbitros e equipa médica da selecção nacional.

Gil Vaz