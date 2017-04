Praia Cruz e UDRA discutem super taça no 12 de Julho”

O troféu será disputado este sábado, pelas 15h00, no Estádio Nacional 12 de Julho, entre o campeão nacional, Sporting de Praia Cruz e o vencedor da taça de São Tomé e Príncipe, UDRA de Angolares.

As equipas aparecem nesta versão de 2017 com muitas novidades, entre entradas e saídas, tornando incoerente arriscar no favorito a conquista do primeiro troféu da temporada.

O desafio será ajuizado por juiz internacional, Raul Aguiar, soube-se de uma fonte próxima da comissão dos árbitros.

Gil Vaz