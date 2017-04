Taça António Aguiar viaja para Praia Cruz

Sporting de Praia Cruz surpreendeu tudo e todos e levou a Super Taça AntónioAguiar para casa, com o triunfo por 2-0 sobre a UDRA de Angolares, no 12 de Julho.

Em condição normal, não poderíamos considerar de surpreendente o triunfo do Praia Cruz sobre a UDRA mas o facto de os Leões terem perdido vários jogadores ‘angulares’ e o adversário ter reforçado com os melhores jogadores da actualidade, tornando na óptica dos analistas na equipa com melhor plantel no arquipélago, podemos atribuir este adjectivo ao feito dos Leões-do-mar, que tiveram apenas duas semanas para trabalhar este duelo.

Os golos da surpresa foram apontados por Sabino (29) e Kilson (73).

Quanto aos sentimentos no final do desafio, foi visível ao ar da felicidade nos rostos dos vencedores e da frustração nos vencidos.

Este triunfo que vem de certa forma calar os críticos que davam como morto o campeões nacionais, só foi possível graça a muito trabalho, dedicação e humildade, salientou o Adriano Eusébio ‘Tino’, acrescentando que ainda têm muito que trabalhar para atingir a melhor performance.

Já o técnico da UDRA, Adilson Varela, consciente da derrota, parabenizou o adversário, acrescentando que a equipa ainda está no seu processo de formação, justificando o deslize com a falta da eficácia.

Gil Vaz