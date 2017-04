A bola começa a rolar este sábado para o campeonato nacional da divisão de honra, com realce para recepção do Micolo (emblema que caiu do segundo escalão), aos nortistas do Diogo Vaz, que apostam tudo nesta temporada.

Calendário da 1ª jornada:

SÁBADO 22.04.2017

Conde vs Ototo

DOMINGO 23.04.2017

Micolo vs Diogo Vaz

P. Alegre vs Varzim de Ribeira Afonso

Andorinha vs C. Vermelha

Gil Vaz