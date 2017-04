STP no CHAN

É oficial o desejo da Federação Santomense de Futebol (FSF)emcolocar a Selecção Nacional pela primeira vez no radar do Campeonato Africano das Nações (para jogadores que actuam nos campeonatos internos),CHAN, 2017.

A vontade foi expressa pelo presidente do organismo Domingos Monteiro, na entrevista exclusiva à Tela non, após o afastamento da fase eliminar do CAN, 2019, diante de Madagáscar.

“Vamos participar. Se reparares, já há dois anos que estamos presente nas competições que nos foram exigidas pela FIFA e CAF” – sublinhou Monteiro.

O dirigente prometeu uma equipa à altura da competição, de modo a honrar as cores nacionais, enfatizando que “Vamos jogar, nós queremos jogar. Vamos tentar defender a nossa bandeira e dignifica-la também. Vamos estar presente”.

Gil Vaz