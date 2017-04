Neves e UDRA envergonham os presidentes

Cumpriu-se este final de semana a primeira jornada do campeonato nacional da primeira divisão, com destaque para o deslize do Desportivo de Neves na deslocação ao terreno de Caixão Grande,3-2, e o empate da UDRA de Angolares (3-3), na recepção ao Agrosport de Monte Café.

Resultados da 1ª jornada

UDRA de Angolares vs Monte Café (3-3);

Caixão Grande vs Neves (3-2);

Trindade vs Bombom (1-2);

Praia Cruz vs Folha Fede (cancelado);

Aliança vs UDESCAI (cancelado);

Riboque vs Correia (cancelado).

Na 2ª Divisão, as duas equipas que baixaram deescalão, Kê Morabeza e Santana, não tiveram bons apontamentos, ao perder e empatar, respectivamente.

Kê Morabeza vs Boavista (3-2);

Ribeira Peixe vs Santana (0-0);

Palmar vs Amadora (3-1);

D. Guadalupe vs Ôque-del-rei (cancelado);

D. 6 Setembro vs Sporting ST (cancelado).

Por último, na Divisão de Honra, apenas tivemos um desafio, Conde e Ototo, que empataram a três bolas. Outros jogos foram cancelados, devido a forte chuvada que se fez sentir em todo o país este domingo.

M.Micolo vs Diogo Vaz

B. Porto Alegre vs V. Ribeira Afonso

Andorinha vs Cruz Vermelha

Gil Vaz