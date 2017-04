6 de Setembro e Ribeira Peixe empatam na abertura

As duas equipas provenientes do terceiro escalão do futebol nacional (6 de Setembro e Ribeira Peixe), não iniciaram da melhor maneira a sua campanha no segundo escalão, ao empatarem na ronda inaugural.

A primeira a subir ao palco foi o xadrez de Ribeira Peixe, que no sábado empatou no terreno de Santana (0-0).

Já os militares de 6 de Setembro, apenas na quarta-feira conseguiram aparecer em cena, devido a forte chuvada que se fez sentir em todo o país, no domingo último, diante do Sporting de ST, empatando a uma bola, na Arena dos militares.

Com estes resultados as equipas posicionam-se no meio da tabela, com um ponto cada.

Resultados completos:

6 de Setembro vs Sporting(1-1)

Guadalupe vs Ôque-del-rei (1-0)

KêMorabezavs Boavista (2-3)

Palmar vs Amadora (3-1)

Ribeira Peixe vs Santana (0-0)

Gil Vaz