Praia Cruz vence Folha Fede e arranca de forma positiva o campeonato

Concluiu-se na tarde desta quarta-feira a segunda parte dos jogos de abertura do campeonato nacional, com o campeão Sporting de Praia Cruz a passar por maus bocados na recepção aos Dinâmicos de Folha Fede.

Não foi nada fácil para os Leões-do-mar arrancaremcom os três pontos diante de Folha Fede, numa jornada que teve o seu início no sábado, com três jogos, UDRA de Angolares ao empatar com Monte Café (3-3); Caixão Grande a tramar Neves (3-2); e Trindade a ser surpreendido em casa por seu vizinho Inter de Bombom (1-2).

Já hoje quarta-feira, para além do triunfo do Praia Cruz, tivemos o Riboque a vencer de forma clara a UD Correia (3-0) e o Aliança a arrancar de forma sofrida o triunfo diante da UDESCAI (3-2).

De ressaltar que a ronda inaugural teve esta quarta-feira a sua conclusão, devido a forte chuva que se fez sentir no domingo último em todo o país.

Feito as contas, a classificação fica da seguinte forma:

1º Riboque,1jogo/3 pontos;

2 Caixão Grande, 1/3;

3º Aliança Nacional, 1/3;

4º Inter de Bombom, 1/3;

5ºSporting de Praia Cruz, 1/3;

6º Agrosport de Monte Café, 1/1;

7º UDRA de Angolares, 1/1;

8º Trindade, 1/0;

9º Dinamicos de Folha Fede, 1/0;

10º UDESCAI, 1/0;

11º Neves, 1/0;

12º UD Correia, 1/0.

Gil Vaz