Gimbôa ganha na estreia    

O ex-seleccionador nacional de futebol António Rosário “Gimbôa” agora no maior clube de Lobata (Desportivo de Guadalupe)estreou-se na pretérita quarta-feira com triunfo por 1-0, no nacional da segunda divisão, diante daÔque-del-rei.

No final do jogo Gimbôa estava super satisfeito, sobre tudo com o resultado, porque nesta fase, ainda não é exigido a nota artística aos jogadores.

O técnico alertou ainda que “não ganhamos nada ainda, apenas estes são os primeiros três pontos, que ajudarão a equipa nas contas finais”.

Com este triunfo, o Guadalupe começa com três pontos a corrida ao principal escalão.

Gil Vaz