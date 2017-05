Neves cumpre o mínimo e alegra o “patrono”

Depois do ruim vem o bom, e assim foi com Neves nesta jornada, ao vencer a Trindade, por 2-1, na sua estreia no campeonato nacional, perante o seu público.

O emblema do norte reagiu positivamente a crítica da imprensa, provando dentro das quatro linhas, que o jogo de abertura em Caixão Grande, não passou da injustiça de futebol, face ao volume de oportunidades criadas.

Embora sofrida, o 2-1acabou por suficiente para os “golfinhos” fazerem sorrir o “patrono”.

Quem ainda não conseguiu alegrar os seus fanáticos, é o conjunto do extremo sul da ilha, ao perder na deslocação a casa dos Dinâmicos de Folha Fede, 2-1.

O que se passa com o Rei de Angolares, que em dois jogos, já desperdiçou quatro pontos? Segundo um dos capitães da equipa, Avô, falta alguns acertos no plantel e também um pouco de sorte.

Mas isso não quer dizer que o Rei está morto, longe disso, está bem vivo e na corrida ao título, sublinhou o jogador, que acredita na melhoria já na próxima jornada, diante da UDESCAI, num jogo extremamente difícil.

Enquanto os sulistas não se encontram, os Leões-do-mar vão ganhando terreno nesta corrida, somando mais três pontos, na deslocação ao terreno da UDESCAI, por 2-1, situação que os colocam na liderança partilhada com o Caixão Grande, que venceu fora o Monte Café, por 2-1.

O grande destaque da ronda mesmo foi a União Desportiva de Correia que recebeu e venceu o conjunto de Aliança, por 2-0.

Já Bombom e Riboque repartiram pontos, ao empatarem a duas bolas, no Eduardo Modelane.

Resultados:

Agrosport de Monte Café vs Caixão Grande (1-2);

UDESCAI vs Sporting Praia Cruz (0-2);

Dinâmicos de Folha Fede vs UDRA de Angolares (2-1);

UD Correia vs Aliança Nacional (2-0);

Bombom vsRiboque (2-2);

Neves vs Trindade (2-1).

Classificação

1º Caixão Grande, 2 jogos/6 pontos;

2º Praia Cruz, 2/6;

3º Riboque,2/4;

4º Bombom, 2/4;

5º Neves, 2/3;

6º Folha Fede, 2/3;

7º Aliança, 2/3;

8º Correia, 2/3;

9º Monte Café, 2/1;

10º UDRA, 2/1;

11º Trindade, 2/0;

12º UDESCAI, 2/0.

Gil Vaz