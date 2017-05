Riboque empata e não aproveita o deslize dos líderes

Vitória de Riboque repartiu pontos pela segunda vez consecutiva na prova, ao empatarem casa com o Desportivo de Neves (2-2), no cumprimento da terceira jornada.

Com este deslize, o Riboque não aproveitoua escorregadela do bicampeão Praia Cruz, no Wembley, diante do Aliança, por 2-0, e nem do Caixão Grande em casa por 1-2, diante de Folha Fede.

No gráfico classificativo, as equipas encontram-se separadas por um ponto, com vantagem para o Riboque com cinco pontos, na sexta posição, e Neves na oitava posição, com quatro pontos.

Resultados da terceira jornada:

Aliança vs Praia Cruz (2-0);

Riboque vs Neves (2-2);

Correia vs Bombom (2-1);

UDRA vs UDESCAI (2-0);

Caixão Grande vs Folha Fede (1-2);

Trindade vs Monte Café (1-2);

Classificação

1º Caixão Grande, 3 jogos/6 pontos;

2º Aliança, 3/6;

3º Folha Fede, 3/6;

4º Correia, 3/6;

5º Praia Cruz, 3/6;

6º Riboque,3/5;

7º Bombom, 3/4;

8º Neves, 3/4;

9º Monte Café, 3/4;

10º UDRA, 3/4;

11º Trindade, 2/0;

12º UDESCAI, 2/0.

Gil Vaz