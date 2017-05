Riboque eliminado por Sporting de ST

A primeira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe, série São Tomé, teve várias surpresas, com destaque para as eliminações do Riboque e Caixão Grande.

O Riboque foi surpreendido em casa pelos miúdos do Sporting de ST, que disputam o segundo escalão, perdendo nas grandes penalidades, 3-5, depois do empate a uma bola durante os 90 minutos.

Já o Caixão Grande foi humilhado por mão cheia (5-0), na deslocação ao terreno de Neves.

Outras surpresas foram as exclusões de Correia que perdeu por 4-2 em casa da UDESCAI, Inter de Bombom que foi goleado por 6-3 na deslocação afortaleza da UDRA de Angolares, e Monte Café que escorregou perante a Trindade 0-0 (1-4).

De sublinhar ainda que nesta eliminatória, o desafio entre Amadora e Aliança, não chegou ao fim.

Resultados da primeira eliminatória da Taça

UDRA de Angolares vsInter de Bombom,6-3

Agrosport de Monte Café vs Trindade, 0-0 (1-4)

Riboquevs Sporting de ST, 1-1 (3-5)

Micolovs Palmar, 2-3

UDESCAI vs Correia, 4-2

Neves vs Caixão Grande, 5-0

Ototovs Andorinha, 5-0

6 de Setembro vs Praia Cruz, 0-1

Guadalupe vs Folha Fede, 1-1 (3-5)

Amadora vs Aliança Nacional (não chegou ao fim)

Conde vs Diogo Vaz (actualizar)

KêMorabezavs UDASM (actualizar)

Porto Alegre vs Cruz Vermelha (actualizar)

Ôque-del-reivs Boavista (actualizar)

Santana vs Varzim (actualizar)

Gil Vaz