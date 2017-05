Taça de STP: UDRA e Praia Cruz conhecem os adversários

O sorteio dos oitavos-de-final da taça de São Tomé e Príncipe-série São Tomé, será realizado esta semana, numa das salas do Centro de Estagio da Federação Santomense de Futebol, soube-se da COCAN.

A grande curiosidade deste sorteio é saber quem serão os adversários do detentor do troféu, UDRA de Angolares, e do campeão nacional, Sporting de Praia Cruz.

Confira as equipas apuradas para os oitavos da Taça de STP:

1ª DIVISÃO

UDRA de Angolares

Sporting de Praia Cruz,

Folha Fede

UDESCAI

Neves

Folha Fede

Trindade

2ª DIVISÃO

Palmar

Ôque-del-rei

Ribeira Peixe

Sporting

DIVISÃO DE HONRA

Conde

Santa Margarida

OTOTO

Ainda temos dois jogos que estão entregue ao conselho de disciplina, Amadora vs Aliança; e Santana vs Varzim.

Gil Vaz