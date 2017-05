Trindade escorrega na Folha

Complica a cada jornada, a vida da Trindade FC, que no cumprimento da quarta jornada averbou a quarta derrota na prova, desta feita diante de Folha Fede (2-0).

Depois da euforia na taça, com a eliminação de Monte Café, os adeptos da Trindade voltaram a desiludir com a equipa, que nesta jornada voltou a demostrar muito pouco futebol, somando mais um desaire na competição, no jogo com Folha Fede.

Resultados da quarta jornada:

Sporting Praia Cruz vs UDRA de Angolares (1-1)

Inter Bombom vs Aliança Nacional (1-2)

Folha Fede vs Trindade FC (2-0)

Agrosport Monte Café vs Vitória de Riboque (1-0)

UDESCAI vs Caixão Grande (2-2)

Neves vs Correia (adiado)

Gil Vaz