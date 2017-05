Está sovado o record do Porto Real, 7-1 a UDAPB, no Regional de Futebol. O dono do novo record é o Sporting de São Tomé, que no jogo da quarta jornada, do escalão secundário, empregou 10-0 a Ôque-del-rei.

Com este resultado os leões tornam no melhor ataque dos campeonatos nacionais, com 22 golos.

Gil Vaz