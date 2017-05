“Português” será idioma de serviço na FIFA

Finalmente os falantes da língua portuguesa já poderão expressar-se no seu idioma, nas reuniões da FIFA, soube-se da Federação Santomense de futebol, FSF, que esteve representada no 67º congresso do organismo, que decorreu em Manama, Bahrain.

A decisão que foi saudada pelos representantes dos PALOP, no encontro, mereceu a ovação da FSF, manifestado por seu secretário-geral, Arlindo Carneiro, que considerou de mais-valia esta decisão para o futuro do futebol lusófono.

“É muito bom. Congratulamos com esta decisão, porque assim, já poderemos expressar nestes encontro em nossa língua, o que é mais fácil para expomos às nossas perspectivas e os nossos projectos”.

Recorde-se que a delegação santomense foi composta por vice-presidente para relações internacionais, Jasi Ramos, e o Secretário-geral.

Bahrain é um arquipélago pequeno e pouco conhecido situado no Golfo Árabe. Possui cerca de 30 ilhas, mas apenas 3 delas são ocupadas por pessoas comuns: Manama (capital), Muharraq e Sitra. As outras tantas pertencem à família real e não são habitadas.

Gil Vaz