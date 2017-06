Liderança em Jogo no Liceu Nacional

Este fim-de-semana o público terá acesso ao 11º capítulo do campeonato universitário, que nesta altura é liderado pelo ISP, que tem na sua cola o Centro Politécnico.

A 11ª jornada abre já este sábado, no lugar habitual, recinto dos jogos do Liceu Nacional, com dois duelos interessantes, Sá Machado-IUCAI e ULSTP – ISEC.

Já no domingo, para o encerramento deste episódio, fica reservado o duelo dos titãs, Centro Politécnico, 2º, e o ISP, 1º. Ainda para o mesmo dia, EPA Grande e STP Sercon, vão subir para disputarem os três pontos, que ajudarão alimentar os respectivos objectivos na competição.

Gil Vaz