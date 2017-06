Riboque pode subir trono à condição

É com a mentalidade dos “batalhadores” que o Riboque, vai tentar subir a liderança, embora à condição, na hospitalidade este sábado, às 15h00, ao Desportivo de Guadalupe, que procura a primeira vitória na prova.

A turma da “cidade alta” parte como a favorita, mas sabe que, enquanto a bola for redonda, e a imaginação for a ciência pública, todo o poder pode ser transformado em cinzas, por isso espera um desafio difícil, diante de uma equipa destemidae com forte apoio do seu público.

Ainda para este final de semana, mas no domingo, teremos o jogo dos estreantes, Santo António vs Júnior de Snécia.

Os jogos terão lugar no Ex-snécia.

Entrada grátis.

Gil Vaz